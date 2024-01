Gavassa, la rabbia dei residenti: "Abbandonati dal Comune"

Dopo le polemiche legate ai parcheggi selvaggi dell’arena Rcf e le proteste per il nuovo impianto biomasse di Iren, per i residenti della frazione di Gavassa la misura ormai è colma. Non esitano a parlare di "abbandono" da parte dell’amministrazione comunale, con una lettera firmata dal comitato Gavassa Bene Comune, dai componenti di Gavassa Consulta, Controllo di comunità Gavassa. "Purtroppo siamo costretti a denunciare pubblicamente, malgrado le nostre richieste scritte e verbali e le diverse raccolte di firme, lo stato di abbandono in cui sono lasciati dalla pubblica amministrazione i residenti della frazione". scrivono.

E fanno notare, in merito alle loro "esigue richieste" inoltrate da tempo, che sono state "completamente ignorate" alcune promesse: installazione di telecamere di sicurezza, ampliamento del cimitero locale, collegamento della scuola primaria agli impianti sportivi. Sottolineano poi che le nuove strutture-pesanti, come "Arena Rcf e Forsu sono state scaricate sui residenti oltre ad altre problematiche che esistono da tempo, creando una situazione oggettiva di delusione". Ecco, una dietro l’altra, le opere storiche in un elenco inoltrato da tempo alle autorità competenti: collegamento della scuola primaria di via degli Azzarri agli impianti sportivi in via Fleming mediante pista pedonale in parte già in essere, ampliamento del cimitero di Gavassa con la costruzione di nuovi loculi, installazione di telecamere di sicurezza nei punti utili, ampliamento della scuola primaria di Gavassa ed esecuzione della manutenzione necessaria tante volte richiesta, tombamento del canale di Prato adiacente via Lenin con inizio dalla strettoia (Lumaca) anche per motivi di igiene pubblica in quanto per lunghi periodi si trasforma in una fogna a cielo aperto adiacente alle abitazioni a seguito di stagnazione delle acque di scarico, sistemazione del fondo stradale e dell’asfalto circostante la rotatoria fra via Vertoiba e via Don Grazioli per avallamenti, buche e rotture, causa frequente di sbandamenti di veicoli in transito ed incidenti, completamento della rete fognaria, manutenzione al monumento ai caduti e riqualificazione del parco nella zona peep.