Gavassa, Rodano tracimato. Via Koch torna a respirare: "L’acqua era alta un metro"

di Giulia Beneventi

"Ho sentito un gorgoglio dal lavandino, nel giro di cinque minuti eravamo senza luce. Mio marito ha guardato fuori: c’era un fiume per strada".

Il pavimento di casa di Maurizio Vanzo e Loretta Catellani, in via Koch a Gavassa, è una patina di melma. Nello sportello basso della cucina ci sono ciotole ricolme di acqua marrone, in sala da pranzo faldoni pieni di documenti raggrinziti. L’acqua del torrente Rodano, esondato durante le piogge incessanti del weekend, ha raggiunto nella notte tra sabato e domenica oltre mezzo metro d’altezza. Il segno si riconosce sui muri umidi che riprendono a un certo punto colore brillante. Ogni manciata di metri c’è un cumulo di oggetti che aspettano di essere portati via da Iren. Biciclette da bambini, scooter, freezer, libri, giochi: interi capitoli di vita domestica, accantonati quasi sempre sovrappensiero o presi dalla pigrizia, oggi sono resi irriconoscibili dal fango. Quando sabato notte hanno visto il pavimento riempirsi d’acqua, i coniugi Vanzo e Catellani hanno avvertito i vicini.

"Appena ci hanno chiamati siamo scesi giù – racconta Gloria Cutroni –. C’era un dito d’acqua, abbiamo cominciato a mettere stracci e asciugamani a terra, lo scotch sui bordi della porta, ma non ha retto. Domenica mattina c’erano almeno trenta centimetri d’acqua, mi arrivava al ginocchio. Ci siamo messi a pulire finché ne avevamo, un po’ di mobili andati ma l’appartamento è salvo. Stamattina (ieri mattina, ndr) abbiamo svuotato il garage".

A un certo punto risponde al telefono: "Era il corriere – dice al marito –. Chiedeva se poteva consegnarci il ping pong oggi pomeriggio". Impossibile trattenere un sorriso imbarazzato, pensando a quanto siano cambiate le cose nell’arco di appena un giorno e mezzo. I carrattrezzi si adoperano per tirare fuori le auto dai cortili privati, la maggior parte dei mezzi non si accende neanche più. Una residente inizia a fare il giro civico per civico, chiedendo chi vuole partecipare alla pizzata di gruppo per pranzo. Un modo come un altro "per non farmi prendere dall’amarezza – dice –. Io nel garage avevo sistemato un intero trasloco, tutto da buttare".

Simone Bertolotti non vive qui, "sono venuto ad aiutare i parenti della mia ragazza" spiega. "Il problema è che la casa è un po’ sotto il livello della strada – aggiunge –. Ieri c’era un metro d’acqua, oggi un po’ è defluita. Salviamo il salvabile, ma si salva poco". Via Koch è lievemente in salita perciò all’inizio, dove il livello è più basso, il piazzale di una concessionaria d’auto è ancora pieno d’acqua. Domenica tutta la via è rimasta senza elettricità, alcuni residenti raccontano di essersi poi dovuti arrangiare con dei generatori, presi in prestito da amici o conoscenti.

"Stamattina ci siamo svegliati verso le cinque e la strada era libera da noi – dice Anna Iori –. Durante la notte è arrivata una squadra speciale da Cuneo con le idrovore...e meno male. Ieri l’acqua scendeva un centimetro all’ora, saremmo andati avanti così avanti per giorni". "Saremmo curiosi di sapere se i lavori fatti per la ciclabile qui sopra hanno ruolo in tutto questo – prosegue –. Hanno tombato tutti i fossi per farla... Siamo preoccupati, tutte le volte che pioverà per due giorni continuativi dovremo trovarci in questa situazione? Credo sia una domanda legittima".