Gavasseto, tornano le cicogne

Sono tornate le cicogne sul nido che era andato distrutto a causa di un violento temporale lo scorso 27 agosto a Gavasseto di Reggio, frazione e luogo simbolo dei volatili emblema di fertilità da vent’anni. I tecnici di Enel Distribuzione avevano eseguito un intervento all’insegna della sostenibilità ambientale installando in sicurezza, in cima a un traliccio, una nuova piattaforma per la nidificazione degli esemplari. L’intera comunità della frazione si era mobilitata, in virtù del feeling speciale con la campagna reggiana e il suo ambiente, per ricostruire il nido. E l’appello era stato raccolto dal gestore dell’energia pubblica che ha favorito così il ritorno dei meravigliosi uccelli.