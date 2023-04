Gay pride 2023 a Reggio Emilia, si prepara il corteo di “riparazione”

Reggio Emilia, 22 aprile 2023 – Gay Pride 2023 a Reggio Emilia, si scatena la protesta da parte dei cattolici integralisti che stanno organizzando un corteo di “riparazione”.

“Il Comitato Beata Scopelli – si legge nel comunicato – dopo i numerosi atti di riparazione organizzati in questi anni, annuncia che si mobiliterà per il gay pride previsto a Reggio Emilia nel mese di giugno 2023. Il prossimo atto di riparazione avrà una nuova formulazione rispetto al passato: tutte le informazioni saranno fornite da Cristiano Lugli, a nome del Comitato, nel suo intervento d’apertura alla giornata di Radio Spada, il primo maggio a Rubiera. Sarà divulgata in quella occasione una locandina illustrativa”.