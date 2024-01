Gazebo, un mito degli anni ’80. Stasera il suo live show al Corallo

Al Corallo di Scandiano proseguono le animazioni musicali del venerdì, nell’ambito degli eventi Shockville. Stasera spazio alla musica dal vivo con i ritmi sempre coinvolgenti de Le Cotiche, che si aggiunge a un dj set musicale e al live show di Gazebo, il cantante dance che dagli anni Ottanta si è affermato con brani diventati veri e propri successi internazionale. Nei primi anni di carriera ha venduto oltre dodici milioni di dischi, iniziando con "Masterpiece" del 1982, fino a canzoni ancora oggi ascoltate e ballate come "I like Chopin", "Lunatic" (1983), "Telephone mama" (1984), fino a "Dolce vita" (1989), scritto da Gazebo e lanciato come brano interpretato da Ryan Paris. Gazebo ha conquistato più volte il primo posto delle hit parade in vari Paesi europei, con grande successo pure per i videoclip che accompagnavano quelle canzoni. Più di recente Gazebo ha proposto al pubblico "Ladies!" nel 2007, "Virtual love" l’anno dopo, "Queen of Burlesque" nel 2011 e "Blindness" nel 2015. La serata al Corallo prevede dalle 21 cena, dalle 23 ingresso dopocena. Per informazioni: tel. 347-0056520.

a.le.