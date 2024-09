Gazza (Pd) alza lo scudo su Pedroni: "È un profilo di livello nazionale"

Segretario Massimo Gazza, la nomina eccellente dell’ex presidente di Coop Italia Marco Pedroni come capo di gabinetto del sindaco Marco Massari ha stupito molti anche dentro al partito.

"Premetto: noi siamo molto orgogliosi delle scelte che abbiamo fatto e che sono sempre state approvate all’unanimità dal Partito Democratico. La scelta di proporre un candidato civico è una decisione che ci rende fieri per i risultati importantissimi che abbiamo ottenuto. Se 15 giorni prima del voto avessimo detto che avremmo vinto col 56%, non ci avrebbero creduto nessuno".

E sulle nomine fiduciarie c’è stata condivisione nel partito?

"Un sindaco è pienamente legittimato nello scegliere in autonomia sugli incarichi fiduciari. Non credo che ci possano essere letture diverse".

I malpancisti pensano che il Pd sia il ’socio di maggioranza’ ma che non abbia contato abbastanza in certe scelte.

"Sono convinco che il Pd conti molto, è un partito che ha fatto il 41% alle Europee. E lo fa perché conta nel lavoro quotidiano fatto dagli iscritti e dagli amministratori. Se per ’contare’ si intende una esclusiva gestione del potere, beh... Bisogna approcciare la pubblica amministrazione con un certo tasso di innovazione".

E come si esprime la forza del Pd in Comune secondo lei?

"L’autorevolezza, il socio di maggioranza la esprime sulla proposta politica, sulla solidità dell’amministrazione, sulle competenze del gruppo consigliare. Si conta sulle idee, sulla politica".

Nessun dispiacere per la mancata nomina di Gianluca Cantergiani, ex capogruppo in consiglio?

"Cantergiani continua a fare il segretario cittadino del Pd, è uno dei primi dirigenti del Partito Democratico".

L’ex capogruppo Andrea Capelli è stato nominato alla presidenza di una partecipata, Fcr.

"Erano condizioni diverse e finestre che si aprono in certi momenti. Oggi siamo a tre mesi dalle elezioni. Non vedo percorsi interrotti dei dirigenti politici. Ci tengo a sottolineare questo: oggi un partito conta nel momento in cui produce politica, innovazione e visione. Io credo che il Pd di Reggio conti tantissimo, tant’è che abbiamo la festa nazionale qui e siamo posizionati al centro della politica".

Altri detrattori puntano il dito sulla nomina di troppi pensionati.

"Questa non può diventare una disfida generazionale. Perché ad esempio il vicesindaco ha 33 anni, il capogruppo del Pd è sui 30 anni, tanti membri di giunta sono giovani. È ovvio che è necessario anche un mix generazionale per portare innovazione ed esperienza. E quest’ultimo aspetto è molto importante".

Cosa ne pensa dunque del nuovo capo di gabinetto?

"In Pedroni il sindaco ha riconosciuto un profilo di alta competenza di livello nazionale, un uomo di impresa con una chiara missione politica. E’ un capo di gabinetto di prestigio. Ed è anche un atto di generosità che un manager cooperativo di alto livello si presti alla nostra città".

Ed è anche il ritorno deIl’amore tra mondo delle cooperative e partito, una cinghia di trasmissione che si era raffreddata dopo i grandi fallimenti del passato.

"I rapporti tra Pd e sistema della cooperazione sono sempre stati all’insegna della condivisione di obiettivi, ovviamente questo su un piano ideale. Secondo me dobbiamo anche ringraziare il lavoro di Edwin Ferrari perché ha rilanciato la cooperazione. Quando c’è un’affinità di sensibilità è naturale che ci sia un affaccio collaborativo nel fare amministrazione".

Saverio Migliari