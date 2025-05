Gazzata, stasera il consiglio comunale aperto: "Chieste informaazioni sul progetto complanare"

È convocato per stasera alle 21 il consiglio comunale di San Martino in Rio aperto anche ai cittadini, per parlare in particolare della viabilità della frazione di Gazzata. Una seduta che esce dalle stanze della rocca Estense per svolgersi direttamente nella frazione, alla palestra di via Erbosa. Si tratta della risposta positiva del Comune alla richiesta di un pubblico confronto presentata dal gruppo consiliare Alleanza Civica proprio per avere delucidazioni e aggiornamenti sul tanto atteso progetto della complanare, una arteria viaria progettata da tempo ma non ancora diventata realtà. I consiglieri hanno chiesto alla giunta notizie sullo stato dell’iter tecnico, sulla consistenza dei finanziamenti esistenti, sul cronoprogramma, se siano allo studio e praticabili ipotesi di percorsi o progetti alternativi "che consentano, comunque, di spostare il traffico pesante fuori dal centro abitato". Alleanza Civica ha proposto alternative in attesa del completamento del progetto, intervenendo con manutenzione straordinaria su alcune strade.