Reggio Emilia, per don Gianfranco Gazzotti il cordoglio della Terra Santa

Reggio Emilia, 3 dicembre 2023 - Non è solo la Chiesa reggiana a piangere la scomparsa di monsignor Gianfranco Gazzotti, i messaggi sono arrivati da tutto il mondo: da Fatima, da Lourdes e dalla Terra Santa molte persone hanno voluto esprimere ai familiari il loro cordoglio. Non poteva essere altrimenti, perché la fede di don Gianfranco non aveva confini e i suoi viaggi erano esperienze umane oltre che spirituali memorabili: "Ci ha fatto fare certe avventure... Ricordo varie volte in cui ci costrinse a partire a piedi anche alle 4 di mattina" ci dicono sorridendo.

Ieri San Prospero era un continuo via-vai di fedeli, persone che avevano conosciuto Gazzotti e volevano rendergli il penultimo omaggio. Sì, penultimo, perché i funerali si terranno questa mattina alle 10 in Duomo, ufficiati dall’arcivescovo Giacomo Morandi. Poi la tumulazione sarà a Toano, dove Gazzotti era nato e viveva.

La sua grandezza emerge dalla quantità e qualità dei ricordi che ha lasciato: ieri ognuna delle persone passate da San Prospero ha speso parole bellissime per lui. Qualcuno l’aveva visto addirittura mercoledì, a tre giorni dalla sua scomparsa: "Era stato bello, lui era sereno e stava bene". Sul quaderno dei ricordi altri lo ringraziano particolarmente, perché ha suggellato un momento fondamentale nella loro vita: "In questo giorno di 18 anni fa hai fatto sì che si creasse la nostra famiglia. Grazie ancora". Tra le firme i saluti anche dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, di cui era priore, e dei pazienti dellla casa di riposo ’Omozzoli Parisetti’, nella quale ha servito tanti anni.

Pellegrino, parroco, professore di religione al liceo classico Ariosto, rettore, priore: una grande eredità.

«Caro don Gianfranco – leggiamo trai commiati – grazie per tutto quello che hai condiviso con noi e la nostra famiglia. Dal cielo guarda ancora su di noi e fatti sentire, ogni tanto telefona per dirci in quale santuario ti trovi".