Gelateria Alfieri, un nuovo premio. Menzione dall’Italia Food Awards

Si aggiungono nuovi riconoscimenti per la gelateria Alfieri di San Martino in Rio, gestita da Lubka Nedeltcheva e dal marito Maurizio Alfieri, coi due figli. Dopo il premio all’Emilia-Romagna Food Awards, a fine 2024, ora arriva una menzione speciale all’Italia Food Awards 2025, destinato alle eccellenze agroalimentari italiane. La consegna del premio è avvenuta nella cornice di Villa Renoir a Legnano, nel Milanese, in un evento che ha confermato il suo ruolo di riferimento per il settore, celebrando chi, con passione e dedizione, porta avanti la tradizione enogastronomica italiana.

I premi, suddivisi per categorie, hanno previsto menzioni e premi speciali per le realtà produttive artigianali selezione con grande attenzione in tutto il territorio nazionale. Il giudizio arriva da una giuria di esperti che valuta i vari prodotti con una rigorosa degustazione.