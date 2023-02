Gelo, tanta neve e alberi caduti in Appennino

Inverno in pieno recupero sull’Appennino con una nevicata da record stagionale domenica, accompagnata da un gelido vento di tramontana. Si sono così formati cumuli sulle strade in alta quota, ripulite dal continuo viaggiare giorno e notte di mezzi spazzaneve e spargisale per combattere il gelo. Sulle stazioni del crinale appenninico, Cerreto Laghi e Ventasso Laghi sono caduti oltre 50 centimetri di neve che, un po’ anche per l’improvvisa foschia, hanno creato qualche difficoltà all’attività sciistica, interrotta nel pomeriggio. Analoga situazione si è verificata ieri pomeriggio con la ripresa di un’intensa nevicata, foschia e vento gelido in alta quota.

Passano così gli ultimi tre giorni di febbraio, con rigide condizioni meteorologiche certamente non favorevoli all’attività sciistica. L’intensa nevicata con vento forte che con temperature molto rigide ha raggiunto da domenica scorsa anche la media e bassa montagna, per fortuna pare non abbia creato gravi incidenti né particolare difficoltà alla circolazione stradale, grazie anche al costante movimento dei mezzi spazzaneve e spargisale su tutto l’Appennino: dalla statale 63 del Passo del Cerreto, alle numerose strade provinciali e comunali di montagna.

Si sono verificate alcune cadute di alberi dovute all’eccessivo carico di neve, in particolare ieri mattina nella zona di Carpineti. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelnovo Monti per togliere alberi da strade secondarie e ripristinare la normalità. L’ultimo intervento è avvenuto ieri mattina verso le 10,30 sulla statale 63 in località Ca’ del Merlo dove un grosso albero era caduto, ostruendo una corsia della strada statale. Con l’intervento degli agenti della Polstrada di Castelnovo Monti per il controllo del traffico, i vigili del fuoco hanno quindi provveduto alla rimozione del tronco, liberando la carreggiata. Domenica sera verso le 19,30 a causa del gelo si è verificato un incidente tra auto fra la galleria Feltrin e la galleria del Bocco di Casina: nessun danno alle persone, solo qualche disagio per gli automobilisti dalla montagna che, in attesa della rimozione dei mezzi accidentati, hanno dovuto risalire verso Casina e entrare nella statale. Ieri mattina alcune gallerie tra cui quella del Seminario risultavano parzialmente spente, mentre erano completamente al buio le due nuove (ultime realizzate) del Bocco di Casina. Fin dalle prime ore erano presenti i tecnici Anas per cercare di individuare e riparare il guasto, nel tardo pomeriggio il problema è stato risolto.

Settimo Baisi