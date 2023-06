Gelsi bianchi per la piazza

Sta per concludersi la ristrutturazione di piazza Roma. Sono arrivate le piante da mettere a dimora vicino al municipio. Il sistema di alberature in filare punta a valorizzare il lato ovest della piazza, sedute e arredi che saranno installati nei prossimi giorni. La pianta scelta è il Gelso bianco, esemplare che non dà frutti, evitando manutenzioni particolari.

Sul fondo della buca che ospita le radici di ogni albero è stato realizzato un sistema di drenaggio del terreno che evita ristagni d’acqua. Il drenaggio è realizzato con specifico tubo microforato collegato alla rete di deflusso delle acque piovane. Le alberature saranno dotate di sistema irriguo e di griglie salva pianta in ghisa, per garantire il miglior attecchimento. Il sistema verde sarà completato con fioriere con essenze di alloro, per garantire un maggiore orientamento e separazione tra strada e spazi pedonali della piazza.