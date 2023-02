Gemellaggio tra Croce Verde e Avis

L’abbraccio dei volontari, reciprocamente solidali nell’interesse della comunità: nasce per la prima volta a Busana, su iniziativa della Croce Verde Alto Appennino presieduta da Federico Franchini, un progetto di collaborazione fra associazioni di volontariato Croce Verde ed Avis, un modo non solo per fare numero, ma per fare meglio con il coinvolgimento di tutti. "Come Consiglio Direttivo di Croce Verde – afferma Franchini (foto) - abbiamo deciso, come buon proposito per il 2023, di contribuire a supportare un’altra associazione di volontariato fondamentale come l’AVIS. La nostra proposta ha trovato un riscontro positivo sia con Gianluca Zannini di Avis Ventasso che con Paolo Cosmi di Avis Castelnovo Monti. Abbiamo quindi organizzato una prima serata informativa il 3 febbraio aperta ai nostri volontari che si sono detti interessati a diventare nuovi donatori AVIS. Sono intervenuti: il dottor Enrico Spallanzani, Gianluca Zannini, Paolo Cosmi ed Omar Andrea Zini (volontari AVIS)". Al termine della serata sono state raccolte le adesioni e sono 25 i volontari che hanno aderito all’iniziativa per diventare nuovi donatori che questa mattina effetueranno i primi prelievi atti a stabilire l’idoneità a cui seguirà la prima donazione.

s.b.