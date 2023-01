I gemelli Ferranti, morti lo stesso giorno: uno a Reggio Emilia, l’altro in Sicilia

I gemelli Ferranti: Giuseppe, a sinistra, e Mariano

Reggio Emilia, 17 gennaio 2023 – Gemelli nella vita e nella morte. È l’incredibile storia dei fratelli Mariano e Giuseppe Ferranti che si sono spenti lo stesso giorno – due giorni fa – a dodici ore e mille chilometri di distanza l’uno dall’altro, all’età di 84 anni. Prima è toccato a Mariano,ex maresciallo maggiore dei carabinieri di Reggio, all’ospedale Santa Maria Nuova dov’era ricoverato per un’infezione. Poi a Giuseppe, ad Agrigento dov’era parroco da tanti anni, a causa di un male incurabile contro il quale combatteva da tempo. "Si sono come aspettati – dice Patrizia, figlia di Mariano – Si sente spesso parlare di una sorta di speciale telepatia che hanno i gemelli. Loro erano legatissimi, quando ho saputo della morte di mio zio sono rimasta incredula...". Mariano e Giuseppe erano nati nel paesino di Campobello di Licata, nella spettacolare valle siciliana dell’agrigentino, il 7 ottobre del 1938. Mariano era conosciutissimo nella nostra città. Per oltre vent’anni è stato al servizio del comando provinciale dell’Arma di Corso Cairoli. Qualche anno fa era stato onorato Cavaliere della Repubblica per il servizio svolto al servizio dei cittadini e della giustizia. "Quella della divisa era una vocazione – continua Patrizia – anche se...