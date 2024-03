Gender gap e differenze retributive: il convegno oggi in tribunale

Un convegno per ridurre le differenze retributive tra donne e uomini nelle professioni è in programma oggi alle 15.30 nell’aula 5 del tribunale di Reggio, in via Paterlini 1. L’associazione Donne Giuriste Italia, sezione di Reggio, insieme al consiglio dell’ordine degli avvocati di Reggio, ha organizzato l’evento. La conferenza vedrà la partecipazione delle avvocate Cecilia Barilli e Marialuigia Marceddu, della commercialista Paola Pizzetti, dell’ingegnera Martina Malagoli, della geometra Chiara Cattani e della dottoressa Elena Rivolti. L’avvocata Carmen Pisanello (nella foto), presidente della sezione reggiana di Adgi, modererà l’evento mentre l’avvocata Raffaella Pellini porterà i saluti istituzionali, per condividere esperienze e opinioni su come affrontare questo problema, con la collaborazione delle avvocate Veronica Manzini e Stefania Montanari. Non mancherà la presenza dell’assessora alle pari opportunità, Annalisa Rabitti. Tutta la cittadinanza è invitata all’evento.