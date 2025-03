Gender gap: "Oltre tremila in sciopero"

"L’otto marzo le donne hanno poco da festeggiare, ci sono troppe disuguaglianze e per questo abbiamo proposto scioperi nelle nostre aziende". Lo hanno ribadito, ancora una volta, le delegate Fiom al presidio che ieri mattina – dalle 10,30 alle 12 – si è tenuto a in via dei Gonzaga, bloccando la strada provinciale per Sesso.

Oltre tremila lavoratrici e lavoratori, in 35 aziende metalmeccaniche della nostra provincia, hanno risposto all’appello della Fiom Cgil di Reggio Emilia e delle delegate e delegati Fiom che nelle aziende hanno organizzato ieri gli scioperi. Nelle settimane scorse si sono svolte oltre 50 assemblee sindacali in cui la Fiom ha discusso con le lavoratrici e soprattutto con la maggioranza dei lavoratori uomini metalmeccanici, le ragioni dello sciopero di oggi che poi è stato votato dalle assemblee. Perché è chiaramente emerso da una ricerca che sono le aziende il luogo dove si creano le disuguaglianze, e i trattamenti individuali sono la causa di disuguaglianze tra impiegati e operai, tra lavoratori fissi e precari, ma soprattutto tra uomini e donne, con una differenza salariale media del 16%.

Un corteo con oltre cento operai e operaie è partito dalla Dana Motion System di via Brevini e ha raggiunto la rotonda di via Gonzaga dove si erano riuniti altri trecento lavoratori e lavoratrici di aziende metalmeccaniche. Insieme alle bandiere sindacali all’interno della rotonda sono stati affissi cartelli con gli slogan: "La differenza salariale è violenza di genere", "Il patriarcato sfrutta, il capitale ringrazia, noi scioperiamo", "Meno part time per la mamma e più congedi per il papà" e molti cartelli in cui si ricordava che la risposta è il contratto nazionale.

Al presidio è intervenuta anche Elena Strozzi della Segreteria della Camera del Lavoro Cgil di Reggio Emilia, che ha ricordato come "il patriarcato sia una cultura diffusa sia tra gli uomini che tra le donne e che lotte come quella di oggi servono a modificare questa cultura dentro le aziende come in tutta la società".

Le aziende in sciopero sono state RCF, Cobo, B810, Vertex, Tenax, Dedem, Giuliano Industries, Lombardini, Dana Motion System, Dpc Hydraulics, Smeg, Fbn, River, Nuova idropress, Interpuls Barbieri Spa, Bdl, Leuco, Kaercher, E-comer, Alubel, Idromeccanica Bertolini, Pa Rubiera, Ama, Fhm, Dieci, Immergas, Snap-on, Spal Industries, Mta, Bosch Rexroth, NEM, Interpump, Giuliano Industries.

s. bon.