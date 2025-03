Gene Gnocchi ricorda la scomparsa di Bruno Pizzul: “Tutto molto brutto”

Reggio Emilia, 5 marzo 2025 – La scomparsa di Bruno Pizzul ha destato un profondo dolore in tutti gli ambienti sportivi. Voce della Nazionale, storico commentatore Rai, "the voice" delle notti magiche di Italia '90, con la sua voce, il suo garbo e la sua eleganza, ha segnato un'epoca. E oggi, tutti lo ricordano con grande affetto, non solamente i protagonisti del grande calcio. "Una persona adorabile, un vero signore"- così lo ricorda Gene Gnocchi, uno degli attori e cabarettisti più popolari e più amati della nostra TV ( il 15 marzo al Planet -Aut di Casalgrande per lo spettacolo "Risate in musica").

"Le nostre strade si sono incrociate spesso, soprattutto quando ero a "Quelli che il calcio". Molti, ricorderanno che il comico fidentino, vanta lunghi trascorsi nel calcio reggiano, dove ha militato per molti anni, tra Poviglio, Guastalla e Reggiolo ("Nei prossimi giorni, verrò a Poviglio a trovare i miei amici ex calciatori "). "Ho un ricordo molto tenero di lui. Un giorno giocavo in un "Derby del cuore". In squadra con me, anche mio fratello Charlie. Ad un certo punto io feci un goal clamoroso (ride, ndr). Mentre mio fratello voleva sminuire quel mio trionfo, Bruno disse che si trattava di un 'colpo vero" e mi promosse. Ecco non ho mai dimenticato quell'episodio. Per me fu una stelletta in più nella mia carriera calcistica"- ricorda Gene che sul suo profilo Instagram ha scritto, ricordando la scomparsa dell'amico, "Tutto molto brutto ".

"Già, perché il suo intercalare era "tutto molto bello", ogni volta che si trovava di fronte ad una bella azione. Senza di lui, con i suoi commenti e la sua voce, non sarà più la stessa cosa". Gnocchi, ricorda anche il loro ultimo incontro. "L'ultima volta che ci siamo visti, abbiamo ragionato su come il mondo del calcio fosse cambiato. Il calcio moderno, fatto di tanti retropassaggi, è più difficile da vedere e da seguire".

Anche a Reggio, l'uscita di scena di Pizzul ha lasciato un vuoto incolmabile. Il suo percorso si è incrociato tante volte con quello della nostra città. Nel lontano 1984 presentò un torneo di tennis al Circolo Canali, mentre nel 2007 era presente ad una partita tra vecchie glorie della Reggiana al Mirabello. Nel 2014, invece, in Sala Tricolore, intervenne alla Decima Edizione del Torneo Città di Reggio - Trofeo Cimurri.

Con lui, che è volato via oggi a 86 anni (era nato a Udine nel '38), dopo una malattia, se ne va un pezzo fondamentale della storia e della cultura del nostro paese.