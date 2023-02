"Generazione zeta, costruiamo il futuro" I giovani si spiegano

I giovani hanno parlato e scritto: è stato presentato ieri al Valli il manifesto ’Unici e molteplici’, stilato da 300 ragazzi che resterà come direttiva per il Consiglio comunale e le istituzioni. Il diritto al fallimento è centrale: "C’è una contrapposizione asfissiante tra la realtà e l’ideale da raggiungere, manca oggi la speranza di un futuro diverso e migliore", ha raccontato Martina Salvarani, moderatrice insieme a Pietro Cortenova dei tavoli giovanili. Questi ha sottolineato "il bisogno di riconoscimento: servono contesti in cui confrontarsi con gli adulti alla pari, non in quanto figli o dipendenti ma come persone". Ha collaborato la Consulta studentesca provinciale e secondo l’insegnante e scrittore Enrico Galiano "I genitori non devono mettere più responsabilità sui figli ma nemmeno su sé stessi, il loro valore non dipende dai voti". Presenti il sindaco Luca Vecchi e il prefetto Iolanda Rolli, l’ex-sardina Mattia Santori, i dirigenti dell’ufficio scolastico provinciale e regionale Paolo Bernardi e Stefano Versari, gli assessori Marchi e Curioni, la sociologa Rita Bertozzi. Ha condotto Margherita Grassi.