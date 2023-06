"Generosità e bontà d’animo inarrivabili"

di Gabriele Gallo

Alcuni hanno collaborato con lui, altri lo hanno incontrato di rado, ma di Silvio Berlusconi ogni politico reggiano di centrodestra ha il suo ricordo. A partire da Mauro Del Bue, che Berlusconi chiamò al Governo come sottosegretario: "Mi volle incontrare assieme a Bobo Craxi poco dopo la mia nomina. Quando gli disse che anch’io componevo canzoni il volto gli si illuminò. Qualche giorno dopo al ricevimento del presidente Ciampi che lasciava il Quirinale, Berlusconi mi chiamò da lontano e disse: ’Del Bue, sono nella rassegna della canzone napoletana’ e lo confidò orgogliosamente a tutti. Questo era l’aspetto gioioso e scanzonato di un grande imprenditore che inventò la tv privata e che disceso in politica in tre mesi vinse le elezioni". Quasi mai politico attivo, se non per qualche tempo come commissario provinciale di FI, Massimiliano Camurani, è stato però uno dei reggiani più influenti alla corte di Re Silvio. Tra i primi a partecipare alle riunioni della campagna elettorale del 1994, dopo la discesa in campo: "Avevo un caro amico in Publitalia – racconta Camurani – mi chiese una mano per aiutare Forza Italia per le Politiche del ‘94. Fu così che conobbi Berlusconi e partecipai a diversi incontri ad Arcore. L’ho incontrato l’ultima volta pochi anni fa. Era un grande combattente che ha saputo ridare dignità all’Italia, ma nel contempo una persona alla mano e sempre gentile. Accolse la mia proposta sull’importanza dei rappresentanti di lista e la loro formazione, e non dimenticherò mai quando mi sgridò perché portavo la barba. Un politico non può averla, disse ridendo". "Lo incontrai, come coordinatrice regionale dei giovani di Forza Italia – commenta Roberta Rigon, oggi in FdI, ma nata politicamente in ’azzurro’ –- al tempo della nascita del Pdl. Si intrattenne con noi giovani dirigenti a lungo, per abbracciarci. Di lui ricordo l’incredibile entusiasmo che è sempre riuscito a trasmettere. E il fatto che dimostrasse sempre grande attenzione per le nuove leve".

Due storici esponenti reggiani di FI, Claudio Bassi e Liborio Cataliotti così ricordano il leader scomparso: "L’ho incontrato diverse volte ai congressi del Partito – afferma Bassi –, dialogava anche personalmente, ci spingeva e ci motivava". "Silvio Berlusconi l’ho conosciuto quando facevo politica – aggiunge Cataliotti –, ma ho avuto molte più occasioni di incontrarlo dopo avere iniziato a frequentare il fratello Paolo. L’’ultima volta che l’ho visto è stato alla mostra di pittura di sua nipote Luna. Manifesto il mio cordoglio per la scomparsa di una persona dall’inarrivabile generosità e bontà d’animo". Infine Filippo Silvestro ricorda: "’Lei è di Reggio? Tutti comunisti là’. Questa è la battuta che mi disse quando, a una convention di Forza Italia, mi presentai a lui. Un uomo che aveva sempre una visione, che guardava al domani".