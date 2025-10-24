Generoso gesto delle Fiamme Gialle. Carburante sequestrato devoluto al centro della protezione civile

La guardia di finanza di Reggio ha devoluto circa 18mila litri di carburante – già sottoposti a sequestro – alla protezione civile. Nei giorni scorsi, in collaborazione con la Scat – azienda che distribuisce e commercializza prodotti petroliferi (e che in questo caso ha curato il trasporto) – i militari del comando delle Fiamme Gialle, è avvenuta la consegna al centro di coordinamento delle organizzazioni di volontariato della provincia.

Il sequestro risale allo scorso dicembre quando, nell’ambito di una più ampia azione di controllo economico del territorio con finalità di prevenzione e repressione delle frodi in materia di accise, le Fiamme Gialle reggiane erano intervenute in Rubiera, presso una società operante nel settore della riparazione e manutenzione di macchinari speciali, rinvenendo, all’interno di un magazzino, 19 fusti di plastica contenenti carburante per uso agricolo detenuto in assenza di autorizzazioni, in violazione della normativa vigente e senza le necessarie misure di sicurezza. Al termine dei controlli e dei riscontri, anche documentali, i finanzieri hanno requisito il carburante rinvenuto, pari a circa 18mila litri e denunciato il rappresentante legale.

Le attività di servizio hanno consentito di evitare la commercializzazione di prodotti petroliferi sottratti all’imposizione fiscale e pertanto posti sul mercato a prezzi concorrenziali, che avrebbero procurato un serio pregiudizio agli operatori del settore rispettosi delle regole. A ciò va poi aggiunto il fatto che la distribuzione del prodotto sarebbe stata operata da soggetti non autorizzati e sprovvisti delle necessarie qualifiche con potenziale danno per i consumatori e concreto pericolo per la sicurezza delle operazioni e l’incolumità delle persone.

A seguito dell’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, l’intero quantitativo di carburante sequestrato è stato devoluto al centro di coordinamento delle organizzazioni di volontariato per la protezione civile della provincia di Reggio e sarà, quindi, posto a disposizione di tutte le associazioni operanti nel cruciale settore per la gestione delle varie emergenze e servizi di competenza in favore della collettività.