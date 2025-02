Genesi di YouTube: le versioni. Ancora mistero dopo vent’anni

La storia di YouTube ha inizio nel 2005. È il 15 dicembre la data di lancio ufficiale. I suoi creatori sono Steve Chen, Chad Hurley e Jawed Karim. La vicenda dietro la genesi di YouTube ha due versioni differenti.

Secondo la prima, la più diffusa, Hurley e Chen sviluppano l’idea di una piattaforma video via web nei primi mesi del 2005, quando riscontrano alcune difficoltà nel condividere online i video che loro e gli invitati avevano girato durante una festa nell’appartamento di Chen a San Francisco. I file pesano troppo e risulta impossibile inviarli come allegati via mail.

Nella seconda versione, quella di Karim, l’ispirazione di YouTube si deve alla sua difficoltà nel trovare online i video di due eventi chiave del 2004. Il primo è il controverso ‘incidente’ di Janet Jackson al Super Bowl, quando Justin Timberlake strappa il reggiseno alla cantante sul finale della canzone Rock Your Body. Il secondo sono le immagini dello tsunami del 26 dicembre 2004.

A distanza di vent’anni dai fatti, non c’è ancora chiarezza assoluta sulla nascita di YouTube.

Nel 2005, però, ci fu una svolta: la piattaforma fu lanciata nella primavera dello stesso anno. Il primo video in assoluto caricato su YouTube si chiama ’Me at the zoo’: dura 19 secondi e ha per protagonista Jawed Karim in visita allo zoo di San Diego davanti a due elefanti. A oggi conta 345 milioni di visualizzazioni. La piattaforma diventa un fenomeno globale nel 2006. Grandi inserzionisti cominciano a prestare attenzione al fenomeno, specie quando una pubblicità diventa virale, superando per la prima volta il milione di visualizzazioni.

Il 9 ottobre 2006 Google rileva la piattaforma per 1,65 miliardi di dollari. È l’inizio dell’era Broadcast Yourself, rivoluzionata nel 2014 con l’arrivo di Susan Wojcickiper, fino all’attuale gestione di Neal Mohan, alle prese con la sfida dell’intelligenza artificiale generativa.

Dal suo lancio, YouTube ha costantemente lavorato all’espansione della sua portata globale, diventando disponibile in italiano a partire dal 14 maggio 2007. Questa espansione linguistica ha aperto le porte a milioni di nuovi utenti. YouTube ha superato il concetto originale di semplice piattaforma di condivisione video, trasformandosi in un vero e proprio ecosistema digitale. Con oltre un miliardo e mezzo di visualizzazioni mensili e una comunità globale di creatori e spettatori, YouTube si è affermato come il secondo sito web più visitato al mondo. La sua capacità di ospitare una varietà infinita di contenuti, dalla comicità alla scienza, dalla musica all’istruzione, riflette l’evoluzione di YouTube in uno strumento indispensabile per l’espressione personale e la diffusione della conoscenza.

Mark, Alessia G., Gianluca, Maicol, Irene III C