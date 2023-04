Genio e goliardia Motorini, biciclette e... carrelli della spesa ‘scortano’ la squadra

C’è chi insegue il bus scoperto della squadra in circonvallazione coi motorini sventolando le bandiere della Regia, chi tenta di stare al passo in bici e chi addirittura sale su un carrello della spesa con tanto di parrucca granata. Scatti di gioia di una città in delirio. Istantanee da ricordare e che a distanza di anni, faranno sorridere con la lacrimuccia che bagna la guancia, sussurando "Io c’ero". Foto a tinte moderne, nell’epoca dei social, meno romantiche forse di quelle in bianco e nero, ma allo comunque simboliche. Clic da ogni angolatura, dall’alto, da vicino e nel mezzo della bolgia. Una Reggio in festa, con un torpedone di persone che si è riversato in centro, chi dallo stadio, chi da casa. Una folla impazzita. Tutti con qualcosa di granata addosso. Chi corre verso piazza Prampolini chi verso il Valli. Tutti a cercare una posizione strategica per fare video. E poi gara alla bandiera più bella: dal bus, i calciatori sventolano quella che ritrae mister Diana in stile ‘pop art’ rigorosamente granata...