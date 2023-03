Genitori di Saqib in pericolo "Nuove minacce in Pakistan"

All’inizio dell’udienza è stato affrontato il nodo della partecipazione di Shabbar Abbas, il padre di Saman detenuto in Pakistan, al processo in Italia. Agli atti risulta un documento in cui lui non ha prestato il consenso alla videoconferenza col tribunale di Reggio: ieri la presidente della Corte d’Assise Cristina Beretti ha detto che il processo doveva quindi andare avanti, e ha riunito il suo filone a quello degli altri quattro imputati. Sulla questione l’avvocato Simone Servillo, che tutela Abbas in Italia, ha prospettato uno scenario diverso: "Il mio collega avvocato che assiste Shabbar in Pakistan mi ha inviato una mail, dicendo che vorrebbe partecipare da remoto ma non è stato possibile formalizzare il suo sì. Ieri (giovedì, ndr), lui ha dato il suo consenso in udienza in Pakistan, dove non c’era nessuno a rappresentare l’autorità italiana. Se fosse stato predisposto il videocollegamento, posso dire con certezza che oggi (ieri, ndr) sarebbe qui presente".

L’avvocato Barbara Iannuccelli è associata al collega Claudio Falleti, che assiste il fidanzato di Saman Ayub Saqib, costituito parte civile. Segnala che "i genitori del ragazzo hanno subito altre minacce in Pakistan: ogni volta che lui rilasciava interviste, si sparavano colpi al di fuori della loro casa in Pakistan. Per questo motivo da qualche tempo Saqib non parla più coi giornalisti. È necessario che i suoi genitori siano portati in Italia". Non manca un accenno polemico verso la Procura: "Loro non sono stati citati come testimoni, invece la moglie di Danish Hasnain è stata chiamata come teste (dalla difesa Hasnain, ndr) su un singolo messaggio e fatta arrivare in Italia tramite la Farnesina". Ieri il giudice Beretti ha riferito che la donna ha un permesso di soggiorno di tre mesi per motivi di giustizia. "L’avvocato Falleti non poteva citare i genitori come testimoni, perché le minacce da loro ricevute sono l’incipit di un fascicolo a Cassino. Il fidanzato di Saman ha sporto tre denunce. Quando Saqib si rivolse agli inquirenti nel maggio 2021, proprio in caserma ricevette una videochiamata da Shabbar in cui lo minacciava di morte. Sarebbe stato opportuno che la Procura li citasse come testimoni. Rispetto al processo, le denunce sono oltretutto procedimenti separati e non connessi: all’inizio erano stare inviate a Reggio, poi sono tornate a Cassino". Iannuccelli preannuncia "una nuova denuncia" per le recenti affermazioni di Abbas in Pakistan, secondo il quale Saqib gli avrebbe detto: "Ti porto Saman viva o morta in Pakistan in cambio di 20mila euro". L’avvocato dice anche che nell’aprile 2020 "Saman tornò a Novellara non per prendere i documenti, ma per amore: i genitori le dissero che se fosse tornata le minacce alla famiglia del fidanzato sarebbero cessate".

A margine dell’udienza, l’avvocato Riziero Angeletti, che assiste l’Ucoii (Unione comunità islamiche italiane), parte civile, ‘avverte’ lo Stato: "In Pakistan pende un’istanza di scarcerazione di Shabbar su cauzione, ma sembra che quest’aspetto stia sfuggendo all’Italia".

al. cod.