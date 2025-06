Genitori e bimbi piantano fiori

I bambini e i loro genitori hanno messo a dimora nei giorni scorsi bulbi e semi di fiori nel parco Radici di Amicizia, ascoltando le spiegazioni dell’agronomo Francesco Vanotti. In questo modo è stata celebrata la festa “Abitare la natura” andata in scena accanto al quartiere Peep Meraviglia. L’iniziativa ha concluso i 4 anni dall’attivazione del “Laboratorio Meraviglia” all’interno del progetto Housing, nato dalla Collaborazione tra Comune di Albinea e Andria Cooperativa di Abitanti, e realizzato dalla Cooperativa Accento attraverso animazione e laboratori con gli abitanti del Peep. Il percorso ha compreso anche la realizzazione di due lunghe panchine a semicerchio e la piantumazione di un ulivo all’interno della rotatoria in via Cosmi.