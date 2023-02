Genitori e sindaco si erano mobilitati "La scuola di San Faustino è salva"

RUBIERA

La scuola di San Faustino è salva. Lo annuncia con grande soddisfazione il sindaco rubierese Emanuele Cavallaro assicurando che anche per il prossimo scolastico sarà istituita la prima classe alla ‘Guglielmo Marconi’ di San Faustino.

"Grazie all’attivismo – spiega Cavallaro – di genitori entusiasti e a un po’ di fortuna sono arrivate addirittura più richieste d’iscrizione di quante la nostra scuolina di frazione possa ospitarne. Quindi, in decisa controtendenza rispetto agli anni passati, bisognerà anche dire, purtroppo, qualche no. Confermate, ovviamente, le agevolazioni per lo scuolabus che il Comune aveva assicurato".

Nelle scorse settimane, come riferito dal nostro giornale, una lodevole iniziativa era stata ufficializzata dall’amministrazione: lo scuolabus sarà gratuito per i genitori degli studenti di Rubiera capoluogo che sceglieranno di frequentare la prossima prima delle elementari a San Faustino. Il Comune anche quest’anno propone infatti un incentivo per le famiglie residenti nell’area del capoluogo (Rubiera ‘centro’) che hanno iscritto i propri figli al primo anno della primaria. Lo scopo è di ‘salvare’ le attività alla Marconi.

"La scuola elementare di San Faustino – sottolinea Cavallaro – è un importante servizio per la frazione di Rubiera. In questi ultimi anni ha dovuto affrontare le difficoltà che toccano tante piccole scuole del territorio: in particolare l’obiettivo di avere almeno 15 studenti iscritti alla classe prima affinché lo Stato garantisca la prosecuzione dell’insegnamento. Si è prima di tutto attivata una piccola mobilitazione popolare da parte dei genitori che si sono fatti testimoni della bellissima esperienza fatta dai loro figli in quella scuola. Essere in una piccola struttura, con numeri contenuti, è una grande possibilità anche in termini didattici".

Il Comune ha poi promosso il potenziamento di alcuni servizi, a partire dalla mensa e gratuità del trasporto scolastico per chi dal capoluogo si iscriveva a San Faustino, che ha deciso di confermare pure quest’anno. "Il risultato – evidenzia Cavallaro – è che alla fine di gennaio, alla chiusura delle iscrizioni alle scuole pubbliche, a San Faustino si è registrato, per il 2023, un numero di iscrizioni superiore alla capienza dell’istituto. La scuola è salva".

Matteo Barca