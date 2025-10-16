Genitori e volontari insieme per la camminata . Parte il gemellaggio tra la scuola Rodari e Vip

La 41esima edizione della "Camminata di San Luca" che si è svolta domenica a Correggio con quasi 3mila partecipanti è stata l’occasione per dare il via alla collaborazione fra il Comitato Genitori della scuola primaria "Rodari-Cantona" e Vip Reggio Emilia Odv, l’associazione benefica che grazie ai volontari-clown porta un sorriso intrattenendo bambini e anziani in ospedali, case di cura e strutture della nostra provincia. Una partnership avviata con la visita nei giorni precedenti la camminata di alcuni volontari di Vip (acronimo per Viviamo in positivo) presso le classi della scuola "Rodari-Cantona" per far conoscere la propria attività: i più piccoli così hanno potuto conoscere Mago Gago e Schiumina, due dei personaggi più amati dai bimbi, che hanno raccontato il loro mondo a colori, fatto di sorrisi e leggerezza per aiutare a superare anche i momenti più difficili. Nel giorno della Camminata, poi, genitori, bambini, insegnanti e amici della scuola "Rodari-Cantona" hanno partecipato indossando un naso rosso, simbolo dell’attività di Vip Reggio Emilia Odv, il cui acquisto a un prezzo simbolico di un euro ha contribuito all’attività dell’associazione. Visto il successo la collaborazione proseguirà anche nei prossimi progetti del Comitato Genitori "Rodari-Cantona", con la festa di inizio 2026 "M’illumino" e quella di fine anno scolastico.

Davide Setti