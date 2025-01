Genitori, educazione e la nuova pedagogia

Il Centro Famiglie Bassa Reggiana, nell’ambito della rassegna ‘Questioni di Educazione’, organizza un incontro dal titolo ‘Cultura delle tecnologie nei bambini della prima infanzia. Rischi e opportunità, due facce della stessa medaglia’. Un appuntamento dialogato con la dott.ssa Alessandra Caprari, pedagogista della fascia di età 0-18 anni, in programma domani alle 18 alla scuola dell’unfanzia ‘Arcobaleno’, in via Papa Giovanni XXIII a Guastalla. ‘Questioni di Educazione’ è un ciclo di incontri aperti a genitori, nonni e chiunque possa essere interessato a saperne di più sulla fascia di età da 0 a 6 anni. L’incontro è organizzato dal Centro Famiglie Bassa Reggiana, con il Coordinamento Pedagogico Bassa Reggiana. Tutti gli incontri a ingresso libero. È gradita l’iscrizione, 335 1415137