Genitorialità e servizi alle famiglie. Via ai laboratori ’Pronti, si cresce!’

Laboratori incentrati sul sostegno alla neogenitorialità, lavorando in continuità tra il prima e il dopo la nascita del bambino, fino all’ingresso a scuola. Questo l’appuntamento previsto per domani, alla palestra Acse (via Daniele da Torricella 44), dalle ore 9.30 alle ore 11: con il ciclo di incontri “Gravi-Danza”, inizia il progetto “Pronti, si cresce! Laboratori esperienziali per futuri genitori”. Un’iniziativa gratuita e promossa dal Centro per le Famiglie del Comune di Reggio Emilia, con l’obiettivo di creare uno spazio specifico di confronto e ascolto, dedicato anche ai papà.

Sono in programma 6 progetti per 18 incontri sul tema del pre parto e 8 progetti con 38 incontri sul post parto, per un totale di 56 incontri dal 20 ottobre a metà dicembre 2023. "È un investimento pubblico sulla neogenitorialità sostanzialmente inedito in questa formula per Reggio – spiega l’assessore al Welfare Daniele Marchi – reso possibile da un finanziamento regionale e dalla collaborazione con soggetti del Terzo settore". "Il percorso parte dalla gravidanza e prosegue nei primi mille giorni di vita del bambino – prosegue Marchi –. Il periodo 0-3 anni del bambino è infatti uno dei momenti nella vita delle famiglie più delicato, dove la famiglia stessa è un po’ più sola, più slegata dai servizi, rispetto al successivo ingresso nella scuola dell’infanzia".

Il programma degli incontri è presente sul profilo Facebook e sulla pagina instagram del Centro per le Famiglie (centrofamigliereggioemilia) e sul sito del Comune dedicato agli eventi (www.eventi.comune.re.it). Per le iscrizioni: casella.centrofamiglie@comune.re.it