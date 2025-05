"Gente tradita dal solito Pd"

La conferma della chiusura dei punti nascita nelle zone montane e periferiche rappresenta un ulteriore tradimento del PD delle promesse fatte alle comunità locali, che da tempo chiedono maggiore attenzione e servizi adeguati a garantire il diritto alla salute, in particolare durante la gravidanza e il parto. Un tradimento purtroppo annunciato che come FDI accogliamo con disappunto e preoccupazione". Alessandro Aragona, consigliere regionale di FdI, commenta così la decisione della Regione Emilia-Romagna di non investire sui punti nascita nelle zone montane e periferiche.

"Una decisione che non può essere giustificata dalla mancanza di un numero sufficiente di parti – commenta Aragona –. Non possiamo trascurare infatti il grande rischio che comporta sia per le future mamme che per i bambini che stanno per nascere il doversi spostare a grandi distanze per partorire, come accadrà adesso alle donne dei territori montani. Per il PD la vita vale così poco da non dover valutare altre soluzioni che la chiusura dei centri nascita?".

"La sanità non può essere un privilegio per chi vive nelle aree più popolose – continua Aragona – , ma un diritto universale che deve essere garantito anche ai residenti nelle aree più lontane e difficili da raggiungere. Purtroppo, quanto accaduto conferma le preoccupazioni espresse più volte da FdI in campagna elettorale: il centro-sinistra ha giocato sulla pelle dei cittadini"