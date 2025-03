Georgiani, silenziosi e operosi: "Ormai siamo in 3.500 a Reggio. Qui non ci siamo mai sentiti soli"

Lasciare il proprio Paese non è solo attraversare un confine. È varcare una soglia invisibile, dove il passato diventa nostalgia e il futuro una terra da costruire. È questo il viaggio che ha compiuto la comunità Georgiana per arrivare a Reggio Emilia; una comunità silenziosa e operosa, che oggi conta circa 3.500 connazionali, ma senza un’associazione ufficiale, senza un luogo che li rappresenti.

Eppure, la loro presenza è radicata. È nelle case dove per anni hanno accudito gli anziani, nelle fabbriche, nei ristoranti che hanno aperto in città, nei volti dei figli che ormai parlano l’italiano con l’accento emiliano.

Lali Khatiashvili lo sa bene. Lei oggi è un punto di riferimento per la comunità georgiana e un ponte tra chi è arrivato da lontano e chi li ha accolti.

"Siamo arrivati un po’ alla volta, chi da solo, chi con una famiglia da mantenere a distanza. La Georgia, nei primi anni Duemila, era un Paese in difficoltà. Non si poteva vivere con quegli stipendi, non si vedeva un futuro. Così, uno dopo l’altro, siamo partiti".

All’inizio furono le donne a trovare lavoro come badanti nelle case dei reggiani. Poi, piano piano, le famiglie si sono ricongiunte.

"C’era chi condivideva un piccolo appartamento con dieci, quindici persone. Dormivamo sui divani, ci si arrangiava come si poteva. Io, quando sono arrivata, ero incinta e dividevo un divano con altre due donne, mentre mio marito dormiva con altri uomini. Per mangiare ci rivolgevamo alla Caritas e alla chiesa di San Pellegrino, dove don Giuseppe Dossetti ci aiutava come poteva".

Imparare la lingua è stata la prima sfida.

"L’italiano non ha nulla a che vedere con il georgiano, sembrava impossibile. Ma i corsi del Ceis (il centro di solidarietà, ndr) e il supporto delle famiglie per cui lavoravamo ci hanno aiutato. Gli anziani erano i più comprensivi. Avevano vissuto la guerra, la fame. Dicevano di capirci, e forse era vero".

Anche la Casa Betania di Albinea ha avuto un ruolo fondamentale, offrendo aiuto nella ricerca del lavoro.

Oggi, la situazione è cambiata: "Ci sono molti giovani che lavorano nelle fabbriche, nelle aziende, nel settore della logistica. Mentre chi è arrivato vent’anni fa è persino riuscito a comprare casa, dopo anni di sacrifici".

Ma nonostante l’integrazione, il cuore resta legato alle radici. "La Pasqua è la nostra festa più importante. Per tanto tempo ci siamo riuniti in una stanza affittata nel Palazzo dello Sport, perché non abbiamo mai avuto una chiesa dove riunirci. Da un anno hanno aperto due ristoranti georgiani, e questi sono diventati punti d’incontro, una casa. Ma il sogno è sempre stato avere un luogo dove celebrare la fede e creare una scuola domenicale dove insegnare ai nostri bambini, che sono nati in Italia, anche le usanze georgiane".

Ci sono infatti tradizioni che resistono, come la danza: "Nella nostra cultura è fondamentale, e a Reggio abbiamo un insegnante che la tramanda ai bambini. Un tempo tutti i piccoli georgiani erano iscritti a ballo".

Oggi, la maggior parte dei georgiani ha la cittadinanza italiana. "Ma non è solo un pezzo di carta a renderci italiani. Lo sentiamo dentro. Certo, una parte di cuore batte sempre per la Georgia, e molti sognano di tornare. Ma io qui sto bene. I miei figli sono cresciuti qui, parlano italiano, lavorano. Anche Reggio è casa mia".

Non significa dimenticare. La Georgia resta nel sangue e nel pensiero. E anche chi ha messo radici qui continua a sostenere chi è rimasto nel paese d’origine, dove la situazione politica ed economica è sempre più instabile. Nonostante tutto, chi è arrivato a Reggio ha trovato una città che ha saputo accogliere. "Non ci siamo mai sentiti soli. Qui la sanità, per esempio, è accessibile anche per chi non ha ancora i documenti in regola. Ci sono punti di assistenza per tutti, è un grande esempio di integrazione. Anche per questo vogliamo restituire quello che abbiamo ricevuto: io, per esempio, da tre anni sono volontaria per la Croce Verde".

Lali e i suoi connazionali lo sanno: emigrare significa ricominciare da zero. "Pensare a dove siamo partiti e vedere dove siamo oggi è una soddisfazione. La nostra storia può essere un esempio per chi si trova nelle stesse difficoltà. Con impegno e volontà, a Reggio ci si può realizzare. Non è mai semplice lasciare la propria casa. Ma a volte, nella terra che ti accoglie, scopri una nuova appartenenza". Non perché dimentichi chi sei, ma perché trovi un posto dove poter essere entrambe le cose: georgiano e italiano.