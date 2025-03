Geppi come non l’avete mai vista. È la protagonista di ’Perfetta’

Nell’ambito del programma della fiera di San Giuseppe, al teatro Asioli di Correggio stasera alle 20,30 va in scena "Perfetta" con Geppi Cucciari, impegnata in un testo di Mattia Torre con le musiche originali di Paolo Fresu. L’ultimo monologo scritto da Mattia Torre, uno dei drammaturghi più influenti nella scena televisiva e teatrale italiana recentemente scomparso, vede come protagonista Geppi Cucciari, per la prima volta alle prese con toni che non prediligono unicamente la comicità, ma si avventurano con profondità in sfumature anche malinconiche e drammatiche.

Una venditrice d’automobili, moglie e madre, conduce una vita regolare nella quale trovano posto il lavoro, la famiglia, gli impegni e molte responsabilità. Attraverso il racconto dei martedì di quattro settimane differenti, giornate identiche nei ritmi ma diverse nella percezione a causa delle variazioni delle quattro fasi del ciclo, cambiano stati d’animo, reazioni, emozioni e umori della protagonista. Si racconta con umiltà, ma con chiarezza, un tabù di cui gli uomini sanno pochissimo e di cui persino molte donne non sono così consapevoli, in un monologo in cui trovano spazio sferzate di comicità e satira di costume, ma anche riflessioni più amare e profonde, in un delicato tentativo di consapevolezza femminile di cui sembra esserci un grande bisogno nel nostro tempo.

La fiera correggese propone oggi e domani stand espositivi, mercatini, la rassegna "Correggio in fiore".

Antonio Lecci