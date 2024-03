Geronimo e Tea Stilton ad Albinea. Parleranno di sport in carne e baffi

Geronimo Stilton e sua sorella Tea domani mattina (alle 11) saranno in carne e baffi al cinema Apollo di Albinea per raccontare il mondo dello sport in "Tu sì che vali for Kids".

Il topo giornalista e sua sorella hanno infatti una nuova missione: raccontare il mondo dello sport per trasmettere l’importanza di tutti i benefici fisici, mentali e sociali che porta nelle vite di tutti. In questo appuntamento, Geronimo e Tea parleranno dell’importanza dello sport e anche delle loro ultime novità in libreria, "Le avventure del Giovane Gero", "La rivincita delle schiappe di Geronimo Stilton" e "La Ritmica nel cuore di Tea Stilton". Al termine dell’evento, Geronimo e Tea si fermeranno per foto e firmacopie con tutti i partecipanti.

La rassegna "Tu sì che vali, Storie di sport, valori e vita" fa tappa ad Albinea dal 2021, per propone appuntamenti volti a sottolineare le qualità umane che spesso stanno alla base di una vittoria, di un record, di un’impresa sportiva. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Prenotazione consigliata al numero 0522/590261 e indirizzo mail biblioteca@comune.albinea.re.it.