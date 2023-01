Gessi non contaminati: azienda assolta

Assoluzione "perché il fatto non sussiste" per la qualità del prodotto. Ma condanna a un risarcimento economico per la "molestia olfattiva", in pratica i cattivi odori, emanati dallo stesso prodotto.

La sentenza del giudice Matteo Gambarati, pronunciata ieri in tribunale a Reggio, ha di fatto assolto i vertici dell’azienda agricola bresciana Valli dall’accusa di aver detenuto e depositato dei rifiuti nei capannoni rurali di via Righetta a Fabbrico.

E’ invece emerso che si trattava di gessi di defecazione, ovvero di fertilizzanti conformi a quanto prevede la legge in questa materia.

Insieme all’assoluzione, è giunta pure la restituzione dello stesso prodotto all’impresa bresciana, dopo diversi anni in cui i gessi sono rimasti sotto sequestro.

L’azienda è stata però condannata per i cattivi odori prodotti dal materiale, tanto da prevedere un risarcimento al Comune di Fabbrico (costituitosi parte civile con l’avvocato Andrea Aguzzoli), che dovrà essere definito dal giudice civile, ma con una provvisionale già definita di ventimila euro. Ma non si esclude un possibile ricorso contro la condanna per la "molestia olfattiva".

Evidente la soddisfazione dell’avvocato Fulvio Orlando, che assiste l’impresa Valli: "Già da tempo – commenta – ci sono delle perizie che sostengono come quei gessi non fossero rifiuti ma fertilizzanti a tutti gli effetti. Se si fosse tenuto conto di quelle valutazioni, si sarebbe evitato questo lungo processo, che riguarda fatti risalenti al 2017". La sentenza emessa ieri in tribunale a Reggio ha dunque smentito la tesi che ipotizzava che i gessi in questione fossero contaminati.

Le analisi, eseguite a suo tempo da Arpae, avevano fatto emergere la presunta presenza di tracce di idrocarburi, arsenico, fenoli e metilfenoli "in quantitativi significative e ritenuti nocivi". Il materiale incriminato è sempre rimasto nei capannoni di via Righetta a Fabbrico, con il divieto di poterlo recuperare e trasferire altrove, in quanto sotto sequestro.

Ora, con la restituzione del prodotto disposta dal giudice, l’azienda proprietaria potrà portare via tutto il materiale dalle strutture situate nelle campagne del paese.

Inoltre, al di fuori del processo in questione, sono stati effettuati vari controlli a campione sull’area di stoccaggio dei gessi di defecazione: secondo gli esiti giunti proprio nelle scorse settimane, risulta che il terreno non risulta contaminato.

Antonio Lecci