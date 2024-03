"Gessi Triassici patrimonio Unesco, grande opportunità per il territorio"

I Gessi Triassici, patrimonio mondiale dell’Umanità Unesco che si estende nell’ambito del carsismo e grotte evaporiti dell’Appennino settentrionale, sono anche una opportunità per il territorio. Il tema sarà discusso per la prima volta domani alle 20.30 al Circolo Acli di Costa de’ Grassi (Castelnovo), paese adagiato sul lato sinistro del Secchia in piena area gessi. L’iniziativa, aperta al pubblico, è organizzata dal Comune di Castelnovo con il Parco Nazionale Appennino tosco-emiliano. Interverranno, tra gli altri, Giorgio Severi, assessore ai lavori pubblici e patrimonio, Alessandra Curotti, geologa, Emanuele Ferrari, vicesindaco, e Fausto Giovanelli, presidente del Parco. "L’incontro – spiegano – è dedicato alla valorizzazione dei Gessi Triassici, questo straordinario complesso geologico che, nella sua unicità mondiale, è sicuramente da proteggere, ma nel contempo offre ai territori una straordinaria leva di promozione culturale e socio-economica. Già arrivano a Costa de’ Grassi turisti interessati a visitare l’area Gessi Triassici". Tra gli esempi quello del maestoso Monterosso, una formazione di 200 milioni di anni fatta da enormi depositi di solfato di calcio, originati dall’evaporazione di un mare caldo non più esistente (Tetide), sollevati dalle forze orogenetiche e scavati da fiumi e intemperie, assumendo l’aspetto attuale. Qui è possibile trovare, oltre ai gessi, quarzo nero, zolfo e varie concrezioni. Il Monterosso si affaccia sulla sponda sinistra del Secchia e sulla sua sommità. Da Costa de’ Grassi (732 metri sul livello del mare) c’è un osservatorio privilegiato per gli amanti di escursioni che consente di ammirare dall’alto di questo monte la valle dei gessi: 9.98 chilometri di percorso ad anello e 437 metri di dislivello. "Nell’incontro si discuterà anche dei valori civili e culturali dell’Unesco ai fini della trasmissione alle generazioni future del patrimonio culturale e naturale della vale – afferma Giovanelli –. Forniremo al Circolo materiale illustrativo e la mappa dei sentieri per escursionisti".

s. b.