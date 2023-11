Gestante rischia il parto in ambulanza

Si sono rotte le acque mentre stava sistemando i locali che prossimamente dovranno ospitare un’attività commerciale, in pieno centro a Novellara. E ha rischiato di partorire in ambulanza, una donna trentenne, durante il tragitto verso il Santa Maria Nuova di Reggio. È accaduto l’altro pomeriggio. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza della Croce rossa locale e l’autoinfermieristica. Non essendo ancora riattivato il Punto nascite al vicino ospedale di Guastalla (così come Pediatria e Ginecologia Ostetricia) è stato necessario trasportare la donna all’arcispedale di Reggio. La donna, alla seconda gravidanza, è comunque sempre stata assistita dagli operatori Cri e dall’infermiere di turno in quel momento. Si è arrivati in ospedale appena in tempo: la donna è stata infatti trasferita subito in sala parto, dove la bambina è nata poco dopo. Madre e neonata stanno bene. Ma ancora una volta si evidenzia il tema del Punto nascite ancora chiuso a Guastalla, che costringe a situazioni di fretta in caso di parti imminenti, in cui occorre raggiungere al più presto una struttura attrezzata per far fronte a eventuali complicazioni.