Gestione dei condomini e presunte truffe,. Castiglioni a processo

Davanti al giudice Giovanni Ghini, dopo il rinvio di marzo si è tenuta ieri l’udienza del processo scaturito da una delle denunce presentate a carico di Graziella Castiglioni, 67enne ex titolare di uno studio con sede a Scandiano e un ufficio a Rubiera, chiuso nei mesi scorsi dopo 25 anni di attività dispiegata nel gestire numerosi palazzi non solo nella nostra provincia, ma anche a Sassuolo e a Fiorano. La Procura aveva aperto un’inchiesta per truffa, appropriazione indebita e sostituzione di persona: al centro bollette inevase, utenze a rischio e buchi nei conti correnti dei condomìni, che avevano sporto denuncia. Il processo in questione riguarda il palazzo ‘Parco unico’ di Casalgrande: secondo la ricostruzione investigativa, tra il 2019 e il 2023, Castiglioni, avendo a disposizione i codici di accesso dell’home banking del palazzo, si sarebbe appropriata di 54mila euro. In passato era stato tentato un accordo. Ma due residenti avevano ufficializzato di non aver ricevuto alcuna somma. Ieri il pm ha chiesto di sentire i condòmini offesi. Udienza rinviata a dicembre.

al. cod.