Gestione del chiosco alla coop Papa Giovanni

Nei giorni scorsi, in municipio a Bagnolo, è stato sottoscritto il contratto di concessione d’uso del chiosco del parco Europa con i responsabili della Cooperativa Papa Giovanni XXIII, la stessa che in dicembre si è aggiudicata l’asta pubblica e che da oltre un decennio gestisce con successo il chiosco al parco delle Caprette di Reggio. Per il sindaco Gianluca Paoli è stata l’occasione per congratularsi con il presidente Fabio Salati e il responsabile d’area, Marco Battini, e per confrontarsi con loro sulle potenzialità del chiosco e dell’intero Parco Europa. Dalle parti coinvolte è emersa la disponibilità a collaborare con le realtà del territorio per condividere idee e motivi di aggregazione.

In queste settimane i gestori stanno procedendo all’allestimento del locale in previsione dell’apertura, fissata per il primo aprile. All’apertura del chiosco è legato un progetto di sicurezza e controllo dell’area del Parco Europa, troppo spesso al centro di polemiche per la sicurezza, vandalismi, danneggiamenti. L’attivazione del locale dovrebbe consentire il "presidio" dell’area, permettendo una maggiore sicurezza in generale.