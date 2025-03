Gestione del patrimonio verde. Inizia il censimento degli alberi

Partito a Sant’Ilario il censimento del patrimonio verde, l’assessore Fabrizio Ferri: "Valorizziamo il ruolo degli alberi nel contesto urbano, ponendo le basi per una gestione sostenibile del patrimonio arboreo". La raccolta di informazioni (Quante piante ci sono a Sant’Ilario? Quali specie? E come stanno?) viene realizzata da incaricati del Consorzio Fitosanitario provinciale con il quale nei mesi scorsi l’amministrazione comunale ha firmato un accordo. "Il progetto rappresenta un approccio innovativo alla gestione del verde urbano, mirato alla prevenzione di emergenze fitosanitarie e alla mitigazione dei rischi legati alla stabilità degli alberi, con una particolare attenzione alla sicurezza pubblica e alla sostenibilità ambientale". Per ogni esemplare sarà analizzato lo stato di salute e la stabilità, per identificare eventuali anomalie strutturali o sintomi di stress. Qualora si rileverà una condizione di rischio estremo, l’albero sarà abbattuto tempestivamente per garantire la sicurezza. Per le piante che presentano rischi inferiori, verranno pianificati interventi di manutenzione.

f.c.