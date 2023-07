Gestione delle attività di payroll per i clienti

Labour Consulting Srltp è alla ricerca di un addetto esperto paghe e contributi per la gestione delle attività di payroll per le aziende clienti, che si occupi di: ciclo amministrativo per l’elaborazione delle buste paga, adempimenti amministrativi, previdenziali, fiscali mensili e annuali post payroll; pratiche InpsInail; autoliquidazione Inail; modelli CU; modello 770 dei sostituti d’imposta; Uniemens; pratiche di assunzione, cessazione e trasformazione dei rapporti di lavoro, comunicazioni Unilav; contrattualistica relativa al rapporto di lavoro dipendente; monitoraggio e analisi del costo del lavoro; reportistica post-paghe. Si richiede diploma di scuola superiore e buona conoscenza pacchetto Office 365 in particolare Excel. Preferenziale conoscenza software Zucchetti Paghe Web. Contratto a tempo indeterminato. Luogo di lavoro: Reggio Emilia. Scadenza: 11.07.23