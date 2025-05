Gestione delle finanze pubbliche. Il Comune apre a stage universitari

Un tirocinio curriculare per universitari all’interno della pubblica amministrazione. È la novità che scaturisce da una innovativa convenzione tra l’Ateneo di Parma e il Comune di Montecchio, che offre agli studenti l’opportunità di lavorare all’interno dei servizi di Ragioneria e controllo di gestione o Tributi. I giovani in questo modo potranno approfondire, a contatto col personale che opera da tempo nel settore pubblico, le tematiche legate alla gestione finanziaria e tributaria di un ente locale.

L’accordo ha una durata quinquennale: è entrato in vigore lunedì e rimarrà attivo fino all’aprile 2030. "Questa convenzione con l’Università rappresenta un passo significativo per valorizzare il ruolo dei giovani all’interno delle istituzioni – sottolinea Stefano Ferri, assessore al Bilancio e Tributi della giunta Torelli –. Il tirocinio è un’opportunità preziosa per gli studenti: non solo potranno mettere in pratica quanto appreso durante gli studi, ma avranno anche modo di sviluppare nuove competenze, comprendere il funzionamento della macchina amministrativa e confrontarsi con una realtà professionale dinamica. Crediamo sia fondamentale costruire ponti tra il sapere universitario e la vita concreta degli enti pubblici".

Si tratta dunque di un’occasione concreta per arricchire il proprio percorso formativo con un’esperienza sul campo che sarà utile al momento della ricerca di una collocazione professionale post-laurea.

I tirocinanti potranno affiancare il personale del Comune in attività quali la gestione della contabilità, la redazione del bilancio, l’analisi dei tributi locali e la digitalizzazione documentale, acquisendo competenze tecniche e trasversali utili per il futuro professionale. Il tirocinio si svolgerà in Municipio, con la costante presenza di un tutor interno che guiderà e accompagnerà lo studente durante tutto il percorso. Si possono richiedere informazioni al dirigente comunale del settore Filippo Maria Quaretti (0522.861829 ; filippomaria.quaretti@comune.montecchio-emilia).

Francesca Chilloni