Gestione forestale Se ne parla a Succiso

Il Parco e il Cai non potevano scegliere luogo migliore per parlare di gestione forestale e di comunità: Succiso, il paese in alta quota che si estende ai piedi dell’omonima Alpe. Un luogo ideale per discutere del valore strategico di boschi e foreste per la tenuta dei versanti, ma anche per i molteplici aspetti eco-sistemici, generati e vendibili, che si legano al progetto ‘Crediti di sostenibilità’, promosso dal Parco nazionale e dalla Riserva di biosfera Appennino tosco-emiliano. Domenica prossima dalle 9 alle 18, a Succiso, presso il Centro visita di Valle dei Cavalieri, si svolgerà una giornata organizzata dal Comitato scientifico del Cai Bismantova di Castelnovo Monti, attuata nell’ambito del Festival dello Sviluppo sostenibile. La prima parte è finalizzata a descrivere il progetto ai partecipanti quindi, in condizioni di meteo favorevole, una seconda parte alla località dei Ghiaccioni, a quota 1400 metri ai piedi dell’Alpe di Succiso, dove verranno illustrate le "misure e tecniche" che devono adottare i proprietari di foreste per poter conseguire la certificazione di gestione forestale sostenibile e responsabile, al fine di generare crediti. "I boschi esprimono, oltre a legna e funghi, anche molti altri valori – spiegano dal Parco nazionale dell’Appennino – come quello di assorbire anidride carbonica, ma anche di ritenzione idrica e capacità di regolazione dei flussi delle acque che meritano di essere riconosciuti laddove il bosco è ben mantenuto secondo le regole e certificato a riguardo". Settimo Baisi