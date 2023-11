Gestione magazzino ordini e giacenze

Azienda di produzione di attrezzature per la ristorazione ricerca 1 addetto al magazzino in possesso del patentino per l’utilizzo del muletto. La risorsa si occuperà di montaggio e imballaggio prodotti, preparazione ordini clienti, carico e scarico bancali per spedizioni e consegne, compilazione cmr, controllo giacenze. Tempo determinato. Luogo di lavoro: Poviglio (RE). Orario: 8.00 - 12.00 13.30 - 17.30. Scade il 14112023