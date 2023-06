Gestione PalaBigi Il Comune proroga il bando al 17 luglio Sarebbe scaduto oggi

di Gabriele Gallo

Si starebbe muovendo qualcosa in merito alla futura gestione del Palasport "Giulio Bigi". Quella attuale, firmata Gisport, andrà ad esaurirsi il prossimo 31 luglio, e la società aveva anticipato, in un’intervista al Carlino, che non avrebbe partecipato alla manifestazione d’interesse per il rinnovo della convenzione. Bando per il quale, a metà giugno, non erano ancora arrivate offerte. La scadenza dello stesso era fissata per oggi ma, pochi giorni fa, la Fondazione per lo Sport ha deciso di prorogarne i termini di scadenza, posticipandoli al 17 luglio a seguito di una determina a firma del direttore Silvia Signorelli. Nella quale, tra l’altro, si legge che "a seguito di richieste pervenute da parte di potenziali soggetti su diversi impianti oggetto di riqualificazione, in considerazione dell’innovatività della procedura di selezione e della complessità della documentazione soprattutto tecnica ed economica richiesta" viene concessa una proroga. Estesa gli altri due impianti ancora oggetto di gara oltre al Bigi, ovvero lo stadio "Mirabello" (posticipo al 4 agosto) e i campi da calcio "Campioli" (al 31 luglio). Quella che riguarda il palasport di via Guasco è forse la situazione più critica e il nostro giornale l’aveva evidenziata già due settimane fa, rilevando che ancora nessuno aveva risposto alla manifestazione d’interesse e intervistando il presidente di Gisport, Ivan Bertocchi. Il quale aveva motivato il suo rifiuto a proseguire l’impegno affermando: "Tanti gli oneri, pochi gli onori e il disavanzo di gestione è troppo consistente".

Tanto più che il bando richiede di versare 100mila euro in 5 anni, 20mila annualmente, a titolo di investimenti per la riqualificazione e la manutenzione dell’impianto, pur precisando che i cinque anni previsti "possono essere implementati in ragione dell’entità degli investimenti proposti, per un periodo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati".

Il problema è che a causa della pandemia da Covid e di altre situazioni contingenti il palasport da diversi anni non ospita più eventi extrasportivi di un certo livello e nulla in proposito è alle viste. Così, alle società sportive dilettantistiche reggiane, a cui il bando è rivolto, il rischio d’impresa pare decisamente troppo alto. Difficile dire se nei prossimi quindici giorni, anche alla luce delle richieste di precisazioni arrivate e che hanno motivato la proroga, si muoverà qualcosa; vero è che le Asd cominceranno a capire i primi effetti pratici della nuova legge sulle società sportive che entrerà in vigore domani e che si potrà riflettere meglio sulle eventuali migliorie da apportare al "Bigi" per renderlo appetibile pure per eventi musicali o artistici (ad essi al momento ostano l’impossibilità di spostare il parquet e le incognite sull’acustica dovute alla rimozione del controsoffitto effettuata nel recente restyling) ma la situazione è complessa.

Cosa accadrà se al 17 luglio il bando andrà deserto? Due le ipotesi sul tappeto: un’ulteriore proroga e la ricerca, da parte della Fondazione per lo Sport di qualcuno disposto a sobbarcarsi la gestione diretta, oppure presa in carico autonoma da parte dell’ente locale del PalaBigi: con verosimile subappalto ad altra società ed assunzione, da parte del Comune, dei costi di riqualificazione e miglioria: i citati 20mila euro annui. Una gestione "in perdita" che però eviterebbe l’impasse di via Guasco e consentirebbe lo svolgimento regolare di tutte le attività senza ritardi. Come ha assicurato l’assessora allo Sport Raffaella Curioni, sempre a metà giugno, in un’intervista al nostro giornale.