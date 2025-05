Gestione rifiuti: consigliere-sceriffo: "Cittadini filmati senza consenso"

Appostato dietro un’auto vicino ai cassonetti, coglie sul fatto quello che pare essere ’furbetto del pattume’: sono le prime immagini di un video che negli ultimi giorni è girato di chat in chat. L’autore del filmato sarebbe un membro del consiglio di frazione Laveggia, nel comune di Casalgrande. A quanto risulta, il video sarebbe stato in un primo momento condiviso proprio sulla chat WhatsApp del consiglio di frazione approdando però, come spesso succede, ben oltre la singola conversazione online tra ’addetti ai lavori’.

La cosa non è sfuggita ai consiglieri di minoranza di Casalgrande Paolo Debbi (capogruppo Pd), Giuseppe Berselli (capogruppo Voi per Casalgrande) e Matteo Balestrazzi (segretario Pd). "Una persona anziana viene inquadrata mentre cerca di difendersi da una richiesta di identificazione, come se fosse colpevole di un reato" tuonano i membri dell’opposizione in una nota inviata ieri. "Con tutti i problemi legati alla gestione dei rifiuti a Casalgrande, è fondamentale individuare e sanzionare i veri trasgressori – precisano dunque –. Ma farlo spetta alle forze dell’ordine e agli organi competenti, come previsto dal regolamento comunale, non a consiglieri di frazione che si improvvisano “giustizieri”, riprendendo cittadini con il cellulare e diffondendo i video in chat".

All’uomo viene chiesto cosa sta facendo, dove è residente. "Lei non può venire a scaricare i rifiuti qui – riferisce l’autore del video –. C’è una telecamera lì, sopra il palo. Stia attento perchè con quella telecamera le prendono la targe e le arriva il verbale a casa". Il signore si giustifica dicendo di non aver scaricato nulla e la conversazione si conclude con l’auto dell’uomo che si allontana. "Passo e chiudo", chiosa la voce di chi riprende.

"È inaccettabile che una persona, come in questo caso, venga filmata mentre è a fianco di un cassonetto – considerano dunque i consiglieri di minoranza –. Una persona che magari sta conferendo in modo corretto o semplicemente, come in questo caso, una persona fragile e in difficoltà che viene trattata come fosse un colpevole da sbattere alla gogna". "E se fosse capitato a voi? A ciascuno di noi? – domandano infine –. La legge e il rispetto della privacy devono venire prima di tutto. Chiediamo all’amministrazione comunale di prendere le distanze da simili comportamenti e che si torni a un senso civico basato su regole e umanità, non sulla spettacolarizzazione del controllo".

red.cro.