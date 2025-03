Gestione rifiuti e sostenibilità. Parola d’ordine: differenziare

La salvaguardia dell’ambiente riguarda non solo i governi e gli imprenditori, ma tutti gli abitanti del pianeta: ogni essere umano deve dare il suo contributo per tutelare la Terra e fare la differenza. Una delle problematiche ambientali più complesse, che ci interessa quotidianamente, è la gestione dei rifiuti: ognuno di noi produce una quantità notevole di rifiuti, perciò è importante sensibilizzare i cittadini al loro corretto smaltimento, al fine di ridurre l’inquinamento e risparmiare le risorse naturali.

Nella scuola Leonardo da Vinci gli studenti acquisiscono la consapevolezza della necessità di attuare la raccolta differenziata con attenzione, grazie a un progetto intrapreso nel 2014, con il supporto dell’Iren. Il progetto prevede che nell’aula di ogni classe siano disposti i contenitori specifici, forniti dall’Iren, per ogni tipo di rifiuto: carta, plastica, residuo organico, alluminio e indifferenziato.

Ogni settimana alcuni alunni della scuola, sotto la guida dell’insegnante, controllano i rifiuti gettati dagli studenti di ciascuna classe negli appositi contenitori e, in caso di errore, li differenziano correttamente. Quindi raccolgono i sacchi e li gettano nei cassonetti, che gli operatori dell’Iren hanno collocato all’interno del cortile della scuola, affinché i ragazzi possano uscire in sicurezza. Questa organizzazione ha portato alla riduzione del residuo indifferenziato, a favore della raccolta degli altri materiali riciclabili o riutilizzabili come fonte di energia. Inoltre per ogni classe è predisposto in aula un foglio, su cui, nelle situazioni più critiche, vengono conteggiati gli errori settimanali commessi dagli allievi, con l’aggiunta di un bollino rosso.

Nell’ambito di questo progetto di educazione ambientale è prevista per gli alunni la possibilità di acquistare delle borracce con il logo dell’Istituto, prodotte da una ditta di Varese con emissioni di CO2 compensate, fabbricate in tritan, quindi prive di bisfenolo, con 20% di materiale di riciclo, 100% riciclabili e made in Italy. L’utilizzo delle borracce ha una doppia finalità: ridurre l’uso delle bottiglie di plastica, rendendo noi ragazzi maggiormente consapevoli dei consumi, e favorire il riuso.

Grazie a questo progetto sviluppiamo delle competenze che possiamo consolidare e trasmettere a casa e alla comunità in cui viviamo, così da divenire un giorno cittadini consapevoli e responsabili. È anche merito di noi ragazzi se Reggio Emilia ha conquistato il primo posto come città meno inquinata d’Italia, trionfando come regina della raccolta differenziata e nella mobilità sostenibile, per la rete ciclabile più grande d’Italia, secondo il rapporto "Ecosistema Urbano 2024" pubblicato da Legambiente.

Classe III F