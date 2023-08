Gettano in strada 25 gomme d’auto

Una ‘discarica’ di pneumatici e di un vecchio congelatore per gelati è stata scoperta domenica a Fellegara in via Armani. Il grave gesto d’inciviltà è stato probabilmente compiuto sabato notte. "Qualcuno ha abbandonato 25 gomme d’auto e perfino un cassone di un freezer per gelati – dice un cittadino di Fellegara –. I rifiuti sono stati lasciati vicino a una siepe. Ho segnalato la discarica abusiva ai carabinieri forestali. Ieri sono intervenuti sul posto per eseguire un sopralluogo. Speriamo siano individuati i responsabili del gesto".

Episodi simili purtroppo si sono già verificati nel passato in altri comuni della nostra provincia. "E’ un atto di maleducazione vergognoso – sottolinea amareggiato il cittadino –. Sempre a Fellegara sono stati pure trovati, in un’altra zona in via Molinazza, una gomma per auto e due sacchi pieni di immondizia. Forse sono stati lasciati dalle stesse persone che hanno portato i materiali lungo via Armani".

La presenza dei rifiuti è stata denunciata anche su Facebook. Una notizia che ha subito suscitato grande indignazione e rabbia. "Sarà avvisata Iren per le relative operazioni di pulizia dell’area interessata dall’abbondono dei rifiuti per il loro corretto smaltimento – spiega sempre il cittadino –. Gettare ben 25 pneumatici e un freezer nell’ambiente è sicuramente un gesto deplorevole".

Il Comune di Scandiano sui social, rispondendo alla segnalazione del problema, ha garantito che avrebbe avvisato Iren per il recupero.

Matteo Barca