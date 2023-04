Gettato morto nel pozzo "La moglie era costretta"

A Marta Ghilardini, vedova di Giuseppe Pedrazzini – il 77enne trovato morto l’11 maggio 2022 nel pozzo della sua casa a Cerrè Marabino (Toano) – vengono contestati gli stessi reati formulati per gli altri due parenti, la figlia Silvia Pedrazzini e il genero Riccardo Guida. L’avviso di fine indagini, come anticipato dal Carlino, riporta non più l’accusa di omicidio, inizialmente formulata, ma di maltrattamenti dal 18 dicembre 2021 al 5 marzo 2022 (data del decesso), aggravati dall’aver causato la morte dell’anziano e dall’essere stati commessi davanti al nipote minorenne. Oltre a sequestro di persona, omissione di soccorso, soppressione di cadavere e truffa. In passato la moglie della vittima aveva raccontato alcune circostanze agli investigatori: le indagini dei carabinieri sono state coordinate dal pm Piera Cristina Giannusa. "A nostro avviso, l’impianto accusatorio è aggravato rispetto a quanto emerso dall’autopsia - premette l’avvocato Rita Gilioli, che difende la vedova (nella foto) -. Secondo il medico legale, infatti, se Pedrazzini avesse assunto i farmaci prescritti dopo il ricovero nel dicembre 2021 forse sarebbe vissuto un po’ di più. Ma la causa della morte fu naturale, ed è il motivo per cui l’accusa di omicidio è stata derubricata".

Sulla reclusione in casa inflitta all’anziano, senza possibilità di uscire, telefonare o incontrare parenti e amici, se non in rare occasioni e ‘scortato’ da Ghilardini, l’avvocato Gilioli (nella foto a destra) sostiene: "La mia assistita aveva paura che Pedrazzini cadesse e si facesse male. Lei non aveva interesse a tenerlo in casa. Anzi - rimarca - nell’avviso 415 bis si scrive che volevano usare anche i beni di Ghilardini senza interferenze della parte offesa: pure lei è una vittima. Lei fece parlare suo marito con persone esterne, ma gli altri indagati la sgridarono". Molteplici le vessazioni contestate a tutti e tre: spicca l’avergli impedito di sottoporsi a visite mediche "necessarie e indispensabili" e aver gestito in autonomia, "tramite ricerche su Internet", la sua salute, sommistrandogli, "in particolare la figlia", i farmaci prescritti e tranquillanti "per evitare che si agitasse a causa della segregazione". Ma anche avergli detto "che non esistevano medicine per migliorare le sue condizioni".

L’avvocato riferisce di indagini difensive in corso: "Riguarderanno anche il momento della morte di Pedrazzini, quando a lei si contesta di aver chiamato solo la figlia e il genero ma non i soccorsi". Sul cadavere gettato nel pozzo, "l’idea non fu della moglie: era costretta a fare ciò che gli altri dicevano, tanto che poi lei decise di raccontare". La difesa smentisce un’altra accusa, cioè che la dieta del 77enne fosse formata solo da brodo e poco più, somministrato da Ghilardini: "Non è vero, lei cucinava ciò che lui desiderava". E sulla contestata uccisione dei suoi amati animali da cortile, l’avvocato sostiene: "Lui non riusciva più ad accudirli e poi comportavano spese per mangimi e veterinari. Dopo il sequestro della casa, le galline sono state accudite dai carabinieri, che riferivano a Marta del loro stato quando lei andava a firmare in caserma". Ghilardini, secondo la difesa, non truffò l’Inps tacendo la morte del 77enne per continuare a intascare la sua pensione: "Anche la mia assistita la percepiva e in più aveva beni propri".

Alessandra Codeluppi