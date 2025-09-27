"Gettonisti con benefit, agli autisti briciole"

"Meglio tardi che mai. L’Ad di Seta (Riccardo Roat, ndr) ha ammesso che gli stipendi per gli autisti sono inadeguati". Adesso però l’azienda "inizi a pagare adeguatamente il personale assunto, a cui per due anni ha offerto le briciole; sorda alle richieste dei sindacati e agli indirizzi dei Comuni soci".

Non usa mezzi termini Gaetano Capozza, leader della Fit Cisl di Reggio a seguito delle dichiarazioni del numero del colosso del trasporto pubblico. "Seta – prosegue il sindacalista - sta riconoscendo un passo alla volta ciò che diciamo da troppo tempo: il dramma degli autisti in fuga, stanchi di essere trattati come muli e frullati da straordinari e turni indecenti, con nastri di 12-14 ore. Per due anni sono stati messi sul tavolo solo i famosi 600.000 euro, bastati a uniformare i buoni pasto nei bacini di Reggio, Modena e Piacenza. Non un euro di più. Il mantra è sempre stato la mancanza di soldi. Che ora rientrano dalla finestra – attacca Capozza - per l’operazione degli autisti gettonisti in arrivo dalla Campania. Figure con casa e bollette gratis e una diaria e un trattamento che aggiungerà circa 1.000 euro al mese allo stipendio. Benefit rigorosamente negati agli autisti di Seta".

Cosa che non va già alla Fit-Cisl: "Si dica la verità, l’azienda conferma che impiegherà i gettonisti, senza spiegare di aver tagliato fuori da questa decisione i sindacati e i lavoratori. L’operazione gettonisti è grave perché crea stipendi di serie A e incentiva ancora di più la fuga dei nostri autisti, più poveri e pure presi in giro. I citati gettonisti, per la zona di Reggio, dovrebbero essere cinque e inizieranno ad arrivare da lunedi. Sempre in tema di personale Capozza chiede poi conto della paventata ipotesi di reclutamento di autisti extracomunitari "che potrebbero essere reperiti in Tunisia o in Albania".

Ma questa, conclude il dirigente sindacale, "non può essere la strada. Come Cisl avevamo individuato voci di razionalizzazione da reinvestire sul personale, non si seguano altre scorciatoie pericolose". I gettonisti per la zona di Reggio sono cinque, arriveranno a scaglioni a partire da oggi, con una "mission" di lavoro chi si chiuderà tra fine marzo e metà aprile prossimo Fit Cisl ribadisce poi il sostegno all’autista costretto a licenziarsi dopo due mesi di attività, "già devastato dalla vita al volante", aggiungendo che "ci spiace che l’azienda dica che questo autista ha mentito. Ha annotato in un diario tutta la sua attività" con turni ordinari "più straordinari imposti di fatto per mancanza di personale. È così che Seta perde i suoi autisti".