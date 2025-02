Ghanese accoltellato in via IV Novembre. Cade l’accusa di tentato omicidio: aggressore condannato per lesioni gravi

È andato a sentenza il processo di primo grado per l’aggressione all’arma bianca del 16 luglio 2024 in viale IV Novembre: qui, all’altezza del civico 12, un 26enne ghanese fu colpito al ventre da una coltellata, rimanendo gravemente ferito, tanto che fu necessario asportargli chirurgicamente 70 centimetri di intestino. Il 23enne Sakar Fahrat, tunisino senza fissa dimora, incensurato, identificato come presunto responsabile a seguito delle indagini dei carabinieri e della polizia che avevano analizzato la videosorveglianza, si era costituito in questura. L’imputato ha poi scelto il rito abbreviato condizionato alla deposizione del ferito. Ieri il giudice dell’udienza preliminare Andrea Rat ha riqualificato l’accusa di tentato omicidio in lesioni gravi e lo ha condannato a 1 anno e 8 mesi, con pena sospesa e le attenuanti generiche. Il 23enne è stato assolto dal porto d’armi: erano stati trovati due coltelli, di cui uno impugnato dalla vittima e l’altro, secondo la contestazione, dall’imputato. Anche il pubblico ministero Valentina Salvi aveva chiesto di riformulare la contestazione originaria (in lesioni gravissime), domandando 4 anni. Fahrat era stato inizialmente sottoposto alla custodia cautelare in carcere, poi alleggerita alla vigilia di Natale nei domiciliari in Sicilia, misura che ieri è decaduta: a seguito della sentenza l’uomo è tornato libero e ora intende riprendere l’attività lavorativa. Al 26enne ghanese, costituito parte civile attraverso l’avvocato Giuseppe Caldarola, il giudice ha riconosciuto una provvisionale di 10mila euro e il risarcimento in sede civile. Gli avvocati difensori Liborio Cataliotti e Luca Sebastiani avevano chiesto per il loro assistito l’assoluzione, sostenendo che si trattasse di legittima difesa, e le generiche; in subordine la riformulazione in lesioni.

In dicembre il ferito aveva raccontato in tribunale di essere stato colpito con una bottiglia e accoltellato dopo essere stato circondato da Fahrat e da altri uomini. Secondo il ghanese, l’aggressione sarebbe nata per uno scambio di battute su una donna presente. Erano stati mostrati anche i filmati della videosorveglianza in aula: secondo la difesa, si vedeva Fahrat raccogliere una bottiglia e cercare di scagliarla contro il ghanese, che avrebbe estratto un oggetto lucente, cioè il coltello con cui ha inseguito il 23enne che aveva frapposto una bici. Poi mancava una parte di video. A detta dell’imputato, lui aveva recuperato il coltello dal ghanese e lo usò per difendersi. Una ricostruzione dei fatti con cui la parte civile non era d’accordo, ritenendo che quel fendente fosse volto a ucciderlo. Per il giudice Rat, non fu tentato omicidio ma neppure legittima difesa, punto su cui i legali di Fahrat potrebbero proseguire la battaglia legale: "È una sentenza che da un lato ci soddisfa - commenta l’avvocato Sebastiani -. Il nostro assistito era accusato di tentato omicidio e per tale contestazione è restato in carcere per diversi mesi e finora ai domiciliari. Restiamo però convinti che lui abbia agito esclusivamente per proteggersi. Valuteremo l’appello".

Alessandra Codeluppi