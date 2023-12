Ghepi premiata per la parità di genere in azienda

Venti studentesse di ingegneria e design industriale coinvolte dalla Ghepi allo scopo di individuare soluzioni per progettare e produrre prodotti più sostenibili e circolari. Per questo la storica azienda della famiglia Gherpelli, con sede a Corte Tegge, si è aggiudicata - con il progetto "Designing circular future" - il Premio "Gender Equality and Diversity" della Regione. Il premio ‘Ged’ è stato ritirato da Mariacristina Gherpelli, managing director di Ghepi, durante una cerimonia presso la Fondazione Golinelli di Bologna.

Questa la motivazione: "Ghepi è una realtà produttiva che ha investito sulle competenze tecniche senza trascurare l’apporto di genere, coinvolgendo studentesse di discipline Stem nello sviluppo di produzioni più sostenibili". L’azienda, tra i leader nello sviluppo dei progetti e nello stampaggio ad iniezione delle materie plastiche, "Il progetto - spiega la manager - è iniziato con un hackathon, una maratona creativa, costituito da due challenge volte ad individuare soluzioni per progettare e produrre prodotti con i materiali polimerici grazie all’alleggerimento strutturale che permette di ridurre le emissioni di CO2. E’ poi proseguito con un corso di design thinking per tutte le studentesse e tirocini curricolari per due di loro. Hanno partecipato ragazze delle Università di Modena e Reggio, Bologna, Parma, Brescia e Bolzano. È stata un’esperienza straordinaria. In Ghepi il ruolo delle donne è sempre stato incoraggiato e valorizzato, a tutti i livelli. Per questo il Premio Ged assume per noi il significato di conferma e riconoscimento di un preciso stile di gestione aziendale".

Francesca Chilloni