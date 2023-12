Ghiaccio, incidenti e disagi per gli automobilisti

Incidenti e disagi alla viabilità ieri in Appennino a causa delle precipitazioni nevose. Criticità alla circolazione sulla statale 63 dove diverse auto – una decina – sono rimaste bloccate a 6 chilometri dal valico del Cerreto. Sul posto i carabinieri di Collagna che, con l’aiuto dei mezzi sgombraneve, hanno ripristinato il transito regolare. "Le strade – ha detto Enrico Ferretti, sindaco di Ventasso – sono pulite. Non si sono verificati gravi problemi per il maltempo. In azione i mezzi spalaneve sulle arterie". Momenti di paura ieri alle 12.30, invece, per uno schianto frontale tra due auto sul ponte di Gnana in località Gatta: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelnovo Monti, i carabinieri e gli operatori inviati dal 118. Due persone sono state portate in ospedale a Castelnovo in condizioni non gravi. Soccorsi mobilitati ieri poco prima delle 16 anche per un altro sinistro avvenuto in via via Monzani a Castelnovo. Un 40enne alla guida di un’Audi A5 ha perso il controllo dell’auto, finita contro un muro. L’uomo è rimasto incastrato nell’abitacolo. È stato poi accompagnato in ambulanza al pronto soccorso del Sant’Anna: non è grave. Attivati anche i pompieri e i militari dell’Arma per i rilievi.

Matteo Barca